《美少女戰士華麗變身Make Up!》新品展售會3月底於台北統一時代百貨開展後，吸引不少美戰迷朝聖，高雄場緊接著在4月2日開展，20坪大展區是台北場的三倍！除了超過700種商品外，現場設置超大型打卡牆，美少女五戰士等身立牌一字排開，還有變身手杖等拍照道具，讓粉絲現場發揮，怎麼拍都好看！

夢時代展區超夢幻擺設，除了大型打卡牆和等身立牌，每個牆面都有巧思，更有Ｑ版人物抱枕商品牆，，只要角度對了，適當以美戰可愛商品當背景，人人都可以當網美。

高雄統一時代百貨《美少女戰士》展區20坪，比台北場大3倍，實景照。(圖/Miravivi提供)

網美菲菲在在高雄統一時代百貨的《美少女戰士》打卡牆前合照，菲菲IG帳號：feifei.0331。(圖／Miravivi提供）

網美唯真在高雄統一時代百貨的《美少女戰士》海報前合照。圖／方唯真FB粉專：Chubby）

先前在台北場受到熱烈詢問的「月光螺旋愛心神杖造型唇蜜」，首次於高雄場亮相，外型輕巧好攜帶，縮小版的愛心神杖外形，目前預購期間早已受到許多美戰迷關注。除了重現經典變身神杖造形，唇蜜品質更不馬虎，富含護唇精華、乳木果油、甜杏仁油與維他命E等保濕成分，只要輕輕一抹，就能讓嘴唇呈現圓潤水感且修飾唇紋，適合裸裝、淡妝，可和唇膏or唇彩搭配使用。

詢問度超高的月光螺旋愛心神杖造型唇蜜。(圖/Miravivi 提供)

(中時電子報)