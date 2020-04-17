疫情下最安全國家排行曝光！台灣只有第七名，冠軍是它。（圖／翻攝自《Deep Knowledge Group》網站）

新冠肺炎全球肆虐，不少國家擬將封城、禁足令往後延，台灣近日卻2度出現單日新增「零確診」，而《Deep Knowledge Group》網站也公布最安全國家排行榜，結果台灣只排第七、以色列繼續稱霸冠軍。

英國智庫《Deep Knowledge Group》網站近日公布「全球最安全國家排行榜」，參考榜單，前10名依序是：以色列、德國、南韓、澳大利亞、大陸、紐西蘭、台灣、新加坡、日本和香港。

此份研究是參考世界衛生組織（WHO）及各國多個公開數據，評比隔離有效性、監控與偵測能力、設備齊全程度等多種項目後，評分排名的。

其中，台灣掉出前5名，變成第7名，以色列則繼續稱霸冠軍。此結果公開後，引發熱議，「台灣才第七？第七給第二的送口罩！也太扯」、「果然是英國研究」、「全世界抗疫第一名，台灣神話幻滅」、「這排名一定有錯啦」。

然而《CNN》的報導卻指出，當各國仍在摸索要如何對抗病毒，台灣、冰島、南韓、德國等4國的防疫策略卻很正確，並指出，台灣防疫成功是因為準備充分、快速應變與積極警覺的疫情調查。

(中時電子報)