吉利德科學公司（Gilead Sciences）開發的新冠狀病毒療法所進行的中期臨床實驗初步數據令人振奮，以及白宮發布重啟美國經濟的準則，周四夜盤美股期貨大漲。

目前道瓊指數期貨大漲791點或3.4%，報24,202點。標普500指數期貨漲近3%，那斯達克指數期貨漲1.87%。

根據科學期刊網站Stat的報導，吉利德開發的「瑞德西韋」（remdesivir）對新冠肺炎重症患者進行兩項中期臨床實驗，而初步數據顯示在投藥後高燒與呼吸症狀獲得迅速改善。

受此消息激勵，周四吉利德盤後股價大漲16.41%，報89.10美元。分析師表示，吉利德這個消息非常重要，因「瑞德西韋」能減少感染後的風險，讓病況減輕。

此外，美國總統川普表示，美國的新冠肺炎疫情已經度過高峰期，政府計畫分3階段重啟經濟，這項新準則可望使一些州最快在4月就開始恢復經濟活動。

(時報資訊)