韓國一名國三女學生自小與父母同睡一房，但她日前在網路發文，某日爸爸在睡夢中誤把她當成媽媽，又抱又摸，讓她自此不知如何面對爸爸。此文引起網友熱議，有人留言說「感覺爸爸不是故意的，希望你們父女好好溝通化解誤會」。

據韓媒《Insight》報導，這名女學生因為以前家裡很窮，全家人都住在一間小房間中，後來家境漸漸好轉，換了大一點的房子，可是全家人睡一起的習慣還是沒改變，女學生也不忌諱與爸爸睡同房。可是，某天一早爸爸突然對她說：「妳以後不要在我旁邊睡了」。

女學生嚇一跳問爸爸發生什麼事？結果爸爸不願意說，她只好跑去問媽媽，媽媽便說「爸爸在睡夢中誤把妳當成媽媽，抱著你不斷撫摸著，爸爸發現後自己也嚇壞了，才會趕緊跑到客廳一個人睡」。女學生聽完受到偌大驚嚇，覺得真的不能再跟爸爸一起睡覺了，並感嘆地表示「果然是男性的本能啊」。

網友看到此文後議論紛紛，有人勸女學生要小心，也有人留言「感覺爸爸不是故意的，希望你們可以好好溝通，化解父女之間的誤會」。

(中時電子報)