台積電(2330)周四法說會釋出樂觀預期，第二季業績平穩於高檔，2020全年營收上看成長19%；台積電ADR 16日大漲逾5.5%，台積電今跳空開高17元達303.5元，漲幅同步逾5.5%，並帶動台股早盤大漲逾250點至10600點之上。

台積電ADR 16日上漲2.74美元，漲幅5.52%，每股折台幣約315.7元。台積電周四收在286.5元，外資賣超6122張；因台積電的財報以及展望均優於預期，外資有可能認錯回補。

雖疫情蔓延全球，台積電調降不計記憶體的半導體與晶圓代工市場預估，不過，仍看好今年營收可望成長14%至19%。

台積電第一季獲利創新高，稅後淨利1169.87億元，每股純益4.51元，對第二季與全年營運展望也都優於市場預期。

台積電認為，疫情可能影響消費性電子與車用等終端市場需求，不過，5G與高效能運算市場需求依然強勁，預期第二季營收可望維持101億至104億美元，將平穩表現。

台積電預期，今年不計記憶體的半導體市場可能持平或微降，低於先前預估的成長8%，晶圓代工市場將成長7%至13%，也將低於先前預估的成長17%，但今年公司業績仍可成長14%至19%，將優於業界水準及市場預期。

因應5G與高效能運算強勁需求，台積電將持續積極投入研發，並未如市場預期調降今年資本支出，維持原訂的150億至160億美元規模。

先進製程方面，7奈米製程今年將貢獻超過3成營收，台積電5奈米目前也已順利量產，今年預期貢獻1成營收。5奈米目前有好的良率，在手機與HPC端對5奈米的需求很強勁，5奈米自下半年開始量產，屆時將影響單季毛利率2到3個百分點。另外，首度宣布3奈米將於2021年試產，2022年下半年量產。持續全球領先地位。

四大平台方面，台積公司預期，智慧型手機和HPC會成長，成長率高於公司整體平均值，IOT成長率與公司整體平均值差不多，但今年汽車的成長率會低於公司平均值。

台積電先進製程技術領先，客戶並未因疫情大舉砍單，也帶動台積電今年營運可高成長；台積電法說會釋出樂觀訊息，並優於市場預期，股價大漲逾5%並站回300元關卡。

(時報資訊)