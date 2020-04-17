台中市警察局第四分局14日晚間9點主動出擊，在南屯區易聚集改裝、噪音車輛重要路段實施攔查取締，短短2小時共攔查12部汽、機車，取締噪音車檢測不合格7件，無照駕駛5件，其中新進口超跑分貝雖高，卻因新型進口車分貝標準門檻較高而過關，警力大幅消耗攔查能量，取締成果顯著，兼收防制危險駕車及酒後駕車之效，展現強力執法決心。

警第四分局上月強力執行斬獲11部噪音車輛，但飆車發出噪音的車主仍常在南屯出沒， 新冠肺炎疫情籠罩，民眾大多居家防疫，未料寧靜夜晚仍見改裝或噪音超跑車輛排氣管及引擎發出高分貝聲響異常刺耳，影響民眾生活安寧，也容易讓夜貓族產生吸引力效應，形成聚眾滋事源流。

為讓市民眾有個優質的睡眠環境，警第四分局邀集環保局及監理站共同執行「改裝車輛稽查及噪音取締專案勤務」，跳動式擇定轄內改裝車輛易聚集之熱點，利用夜間時段不定時主動攔檢取締進行噪音檢測，杜絕擾民族群挑戰公權力。

警方強調，強力執法屢見有年輕族群改裝車輛及無照駕駛

，顯然家長對於未成年人子女宣導與教育有待加強，不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，處2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗。

此外，改裝排氣管之部分，除違反《噪音管制法》可處車主或駕駛人1800元以上3600元以下罰鍰，另亦可能觸犯《道路交通管理處罰條例》最重可處6000元以上2萬4000元以下之罰緩。

警第四分局呼籲民眾勿任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全，亦避免製造噪音影響他人權益，警方將持續針對改裝及噪音車常出沒之重要路段規畫專案性勤務強力執法，維護民眾權益，還給市民舒適寧靜的夜晚。

(中時 )