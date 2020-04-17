上海東方衛視記者張經義日前於白宮記者會，對美國總統川普表示，他來自台灣。但陸委會卻表示，東方衛視是陸方黨政系統直屬單位，張已涉及違反《兩岸人民條例》將開罰。而張的身分曝光，也讓前國民黨立委陳學聖大驚，他深知這是他和數不清年輕媒體人的夢想。

攤開張經義資歷，1979年在台灣出生，畢業於政治大學新聞和阿拉伯語雙學士，紐約大學國際關係碩士，現擔任東方衛視駐白宮記者兼上海廣播電視台北美新聞中心主編。他在2010年加入鳳凰衛視，擔任駐華盛頓記者。2011年正式被錄取成為白宮外國記者團第13位成員，也是首位中文媒體成員。2012年6月還被選為白宮外國記者團的副會長。過去也曾在遠見雜誌、世界日報

等媒體任職。

且在2019年4月，《遠見雜誌》就以「他比郭台銘還厲害！是見過川普總統最多次的台灣人」為題，對張經義的精彩媒體資歷做了報導，也明確寫出其任職於東方衛視，通篇報導就是在介紹一位台灣傑出人才，只差沒說是「台灣之光」；而後也有多家台灣媒體跟進，都從介紹厲害人物的角度出發。

對於張的學經歷，陳學聖感嘆，「一個台灣出生、成長，力爭上游的年輕人，精通英文，熟悉阿拉伯世界，在世界媒體中心奮戰九年，才能立足白宮，我這老媒體人出身，知道這是多少年輕媒體工作者一輩子的夢想…」。

陳學聖強調，「辦不辦，都在政府一句話，這裁量空間真的很大！」疫情已讓兩岸關係【回不去】，現張經義案再辦下去，未來更會是【斷下去】。「一場疫情，牽動中美，更激化了兩岸，張經義在夾縫中，將來會是什麼下場，也許過往的努力，一夕之間可能全都消失了，能說什麼，這不就是現實政治壓力下真實的無奈」。

(中時電子報)