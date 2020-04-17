櫃買中心配合108年財報公告，自4月7、8、9、13、15日已舉行連五場主題業績發表會，今（17）日為第六場次「櫃買特色」主題業績發表會，由崇越電（3388）、國碳科（4754）及朋億（6613）等三家公司壓軸登場，以線上方式說明最新業績及營運展望。

櫃買中心系列六場次主題業績發表會，上周7到9日連三場「生技醫療」、「精緻生活」及「富櫃200（一）」主題業績發表會，有訊聯、創源、樂斯科、大綜、志豐、崇友、網龍、宜鼎、聖暉等九家公司。本周13日、15日兩天各舉行「富櫃200（二）」、「電子資訊」兩場主題業績發表會，有太醫、緯軟、智基、協禧、三聯、安碁資訊等六家公司。

今日進行櫃買第六場次「櫃買特色」主題業績發表會，由專業特用化學材料供應商崇越電（3388）、從事各類建築防火材料研發生產及銷售的專業廠商國碳科（4754），及半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）等三家公司壓軸登場。

櫃買中心表示，本系列六場次業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會皆有錄製影音檔，投資人點閱觀看可查詢櫃買中心網站。

(工商 )