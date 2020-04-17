象龜寶寶好萌！還當上季刊模特兒！台北市立動物園首次繁殖成功的亞達伯拉象龜寶寶們已經兩歲囉，改善照養模式的過程，還受邀登上歐洲動物園暨水族館會季刊《ZOOQUARIA》！動物園從2013年始調整象龜們的營養攝取、、增加運動量，到2017年亞達伯拉象龜夫妻「帥哥(♂)」 及「中中(♀)」也誕生下象龜寶寶。目前2歲的小象龜們依然穩定成長中，雖然與爸爸媽媽的體型還是差距十萬八千里，但相信牠們一定能頭好壯壯、健康長大！

保育員增加食物量與樹葉的比例，好滿足象龜的營養需求（戴為愚提供）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園的亞達伯拉象龜們，雖然過去都有交配行為，卻始終沒有成功繁殖，經過保育員長期觀察後，發現這群象龜個體多數在行走時步伐並不穩健，由於象龜體型笨重龐大，推斷是缺乏良好的腿力，造成無法正常交配。找出問題點後，保育員從2013年開始，著手改善各項措施：因為象龜原本的活動場地面過度簡單平整，可能造成象龜翻倒出現「倒頭栽」的危險，所以特別挑選靠山坡的區域打造新環境。

接近30度角的丘陵，供象龜探索運動（戴為愚提供）。（台北市立動物園提供）

新的戶外活動場不僅空間更大，還有接近30度角的丘陵，供象龜探索運動。在餵食方面，保育員除了增加食物量與樹葉的比例，好滿足象龜的營養需求，餵食時也會將樹葉懸掛，讓象龜必須伸長脖子、甚至抬起前腳才吃得到食物，這樣的安排，除了能訓練象龜的體力，也更貼近象龜在野外採食的樣貌。

進行一系列改善措施後，保育員發現每隻個體的生長也跟著加快（戴為愚提供）。（台北市立動物園提供）

進行一系列改善措施後，保育員發現象龜行走時變得平穩許多，每隻個體的生長也跟著加快，終於在2017年底傳出喜訊，「中中(♀)」開始出現尋找產卵場所的行為，隨後也在保育員佈置的產房順利產卵，這批蛋在隔年陸續孵化，就是我們現在看到剛滿2歲的象龜寶寶們。保育員照顧象龜寶寶時，也提供複雜多變的環境，在這樣的飼育下牠們健康且成長良好，比對去年一周歲時，亞達伯拉象龜寶寶們現在的體型明顯大了不少，每天吃好睡好穩定成長中。

台北市立動物園首次繁殖成功的亞達伯拉象龜寶寶們已經2歲囉！（台北市立動物園提供）

回頭看看，亞達伯拉象龜的繁殖是一項突破，經過多年的努力，才終於獲得甜美的果實，透過現場觀察與物種生態需求的比對思考，逐步增進動物福祉，讓象龜擁有好的照顧、貼近自然的生活方式，這項成功繁殖亞達伯拉象龜的經驗，還受邀登上歐洲動物園暨水族館會季刊《ZOOQUARIA》！

(中時電子報)