由於台積電昨日法人說明會帶來震憾式大驚喜，使市場預期，外資法人認錯大回補可期，激勵台積電今開高重登300元大關後不回頭，也激勵大盤開高登高，短期有機會持續往季線關卡挑戰。

迄上午9：39，集中交易市場加權股價指數暫報大漲314點，為10690點，漲幅3.03%，成交787億元。目前檯面上的重量級權值股，在台積電奮勇向前衝之下，包括台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、股王大立光、鴻海、聯發科、南亞科、台達電及統一等，皆臉色紅潤。

業內人士指出，台積電在法說會釋出相當正面訊息，不僅未如外資預估年度資本支將降一成（公司係維持不變），而且營業毛利率逾50%，也超乎市場評估高水準，加上首季EPS高達4.51元，創歷史單季新高，顯示外資法人在法說會前，似有過分錯估形勢窘境，因此，法說會後將伺機擴大回補力道，自不在話下。

台積電強勢走高，也印証國家隊法人、官股券商等卯力護持將有回報，更印証前波在300元以下參與台積電第一季除息者，也是現股與領取股息兩頭賺。

大盤技術面方面，業內多評估以黃金切割率試算本波強勢反彈幅度的滿足點，約在10793點附近，恰與季線相去不遠，顯示短線逢該關卡，或暫宜保守或落袋為安。不過，一般認為，台股行情總是出人意表，在大盤前波超跌至8523點之後，新一波反彈或也有超漲之機會，後市不必過分看淡。

(工商 )