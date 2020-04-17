入圍4次金曲獎的翁立友，於2009奪得最佳台語男歌手獎，而他的每首歌幾乎是家喻戶曉，超夯經典曲《堅持》的正面力量，更是激勵不少歌迷。不過近日受訪時他透露，身體出狀況，被醫師診斷得了絕症，是一輩子都沒辦法好的，讓他非常害怕。

根據《三立新聞》報導，翁立友提及，自己從小就有乾眼症，對病情一直很害怕，後來看醫生被告知「這是絕症」；他無奈透露，「我就是最不適合走演藝圈的身體，我實在是不適合，偏偏又讓我走演藝界。」雖已與乾眼症和平共處好幾年，但症狀發作時還是讓他相當困擾。

事實上，除了乾眼症外，翁立友日前也曾表示，自己的鼻腔微血管脆弱經常流鼻血，因此一直以來都會準備口罩，長達10年都靠戴口罩保持適溫的空氣，因為突然的冷、熱空氣，都會導致流鼻血，連開車都必須配戴。

另外，近日因為疫情關係，許多活動都停擺，台語新專輯《眼中淚》的宣傳都延期。對此翁立友樂觀看待，休息是為了走了更長遠的路，也因為這樣，有時間就當母親的司機，重溫睽違已久的母子倆逛超市的時光；他笑說，母親天天為他準備豐盛大餐，導致他體重飆升，幸福肥到衣服差點穿不下。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)