大陸一線女星范冰冰2018因逃稅風波消失一陣子，熬過逃稅被罰繳10億後，在去年6月宣布與未婚夫李晨分手。有網友轉發網路寫手撰文《渣男李晨現形記》，被李晨怒告進法院受審，最後法官判李晨名譽權官司敗訴。

這篇由網路寫手撰寫的《渣男李晨現形記》文章，描述李晨感情經歷、人品及曾對好兄弟印小天落井下石等事件，文章多次提及「渣男」、「背叛」等文字。而該文被網友轉發至「娛樂圈吃瓜鵝」，李晨不滿轉發文轉述文章中的黑歷史，憤而向法院提出訴訟，要求被告公開賠禮道歉，並賠償損失。

昨（16日）法院審理後認為，該網友經營的「娛樂圈吃瓜鵝」是發表娛樂圈相關消息帳號，因此轉發娛樂圈文章並無明顯不當，也不存在損害李晨名譽權的惡意，未構成對李晨的侮辱及誹謗，駁回了李晨的全部訴訟請求。

法官駁回李晨指控，並要求李晨支付4300元台幣案件受理費；有網友看到敗訴消息，紛紛留言表示，這應該是圈內第一個這類官司敗訴的明星吧!

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(中時電子報)