由科技股領軍，隔夜美股收高，以及在美股期貨大漲帶動下，周五香港恆生指數開漲1.88%，為24457.83點。國企股(H股)開漲1.79%，為9845.82點。博奕股大漲，新濠國際發展勁揚6.76%，金沙中國漲6.25%，美高梅中國漲5.8%。科技股走高，阿里巴巴開漲3.55%，股價站上2月21日來新高。騰訊漲2.51%，中興通訊漲2.75%，小米漲1.54%。

(時報資訊)