《港股》美股期貨大漲 恆指開高1.88％ 10:002020/04/17 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由科技股領軍，隔夜美股收高，以及在美股期貨大漲帶動下，周五香港恆生指數開漲1.88%，為24457.83點。國企股(H股)開漲1.79%，為9845.82點。博奕股大漲，新濠國際發展勁揚6.76%，金沙中國漲6.25%，美高梅中國漲5.8%。科技股走高，阿里巴巴開漲3.55%，股價站上2月21日來新高。騰訊漲2.51%，中興通訊漲2.75%，小米漲1.54%。 (時報資訊) #大漲 #開漲 #美股期貨 #科技股 #博奕 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》憂疫情衝擊不明 美股期貨下挫 10:012020/04/13 財經 A股開盤：兩市集體高開 科技股表現強勢 09:422020/04/14 兩岸 《國際金融》財報季開鑼前 美股期貨走高 15:572020/04/14 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股四大指數 漲跌互見 04:102020/04/15 證券．權證 《港股》美股勁揚 恆指開漲0.26％ 10:012020/04/15 財經 《港股》陸經濟看衰＋美股期貨下跌 恆指收低1.19％ 16:312020/04/15 財經 需求遞延未消失 科技股值得關注 04:092020/04/17 焦點新聞 操盤心法－美國重啟經濟宣示意義大，內資力拱台灣科技股 04:102020/04/17 證券．權證 爆乳荷官陪賭 3個月撈3千萬 04:102020/04/17 社會新聞 《國際金融》吉利德臨床數據＋川普復工計畫 美股期貨大漲 09:432020/04/17 財經 財經熱門新聞 好消息！瑞德西韋治療神效 道瓊期狂噴了 - 即時 - 工商 華航改名不可行！專家曝關鍵原因 - 財經 - 工商 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 1分鐘讀財經》台積電法說弦外之音 曝3大隱憂 - 財經 注意！搞懂5大新規定 6月底前報稅繳更少 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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