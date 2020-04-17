《國際油價》保守觀望 周四國際原油期貨收近平盤 10:002020/04/17 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保守觀望，周四國際原油期貨收近平盤；市場關注重啟歐美經濟消息，各國相繼放鬆防疫限制措施，而石油輸出國組織(OPEC)調降全球石油需求預期，投資人多持謹慎態度，油價呈盤整走勢，其中美國原油期貨收平於18年低點，倫敦布蘭特原油小漲0.5%。 美國NYMEX-5月原油期貨收平每桶19.78美元，5月熱燃油漲0.04美元，報每加侖0.95美元，5月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖0.71美元；倫敦ICE-6月布倫特原油期貨上漲0.13美元，報每桶27.82美元。(商品行情網) (時報資訊) #期貨 #觀望 #國際原油 #收近 #原油期貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－減產不如預期 油價走勢停看聽 04:102020/04/13 證券．權證 《國際產業》OPEC＋、美國同意合力減產 美期油飆升逾7％ 10:002020/04/13 財經 《期貨》臺灣永續期貨、生技期貨 6月掛牌上市 15:572020/04/13 財經 《國際油價》需求擔憂 打壓周一美油期跌逾1.5％ 09:262020/04/14 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股四大指數 漲跌互見 04:102020/04/15 證券．權證 《國際油價》需求崩潰 周二美國原油期貨急挫逾10％ 10:172020/04/15 財經 搶救觀光慘業 嘉市輔導紓困 04:102020/04/16 地方新聞 《美股掃瞄》美股消息面：Fed褐皮書指全美經濟急劇萎縮 09:262020/04/16 財經 《商情》觀望氣氛濃 周三紐約期棉漲跌互見 10:002020/04/16 財經 《國際油價》庫存利空報告 周三美油期跌破每桶20美元 10:002020/04/16 財經 財經熱門新聞 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 即時 恐怖！美2200萬人失業 這2州曝慘況 - 財經 - 工商 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 百萬勞工受惠！政府紓困補助弱勢勞領3萬元 這4類優先 - 財經 注意！搞懂5大新制 6月底前報稅繳更少 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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