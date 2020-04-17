保守觀望，周四國際原油期貨收近平盤；市場關注重啟歐美經濟消息，各國相繼放鬆防疫限制措施，而石油輸出國組織(OPEC)調降全球石油需求預期，投資人多持謹慎態度，油價呈盤整走勢，其中美國原油期貨收平於18年低點，倫敦布蘭特原油小漲0.5%。

美國NYMEX-5月原油期貨收平每桶19.78美元，5月熱燃油漲0.04美元，報每加侖0.95美元，5月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖0.71美元；倫敦ICE-6月布倫特原油期貨上漲0.13美元，報每桶27.82美元。(商品行情網)

(時報資訊)