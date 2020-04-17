美股消息面：

1.部分歐洲國家將逐步放寬抗疫封鎖措施，但石油輸出國組織（OPEC）調降全球石油需求預期，投資人縮手觀望油市供需變化，周四倫敦布蘭特期油收漲0.13美元或0.5%，為每桶27.82美元。美國期油收平，為每桶19.87美元，連續第2日收在18年最低價。

2.美國費城聯準銀行4月製造業指數為負56.6，不如市場預期的負30與3月的負12.7，並創下1980年以來新低。

3.美國商務部公布，3月新屋開工數大減22.3%，換算年率為121.6萬戶，不如市場預期的130萬戶。3月建築許可數減少6.8%，換算年率為135.3萬戶，高於市場預估的130萬戶。

4.美國勞工部公布，上周（截至4月11日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少137萬人，為524.5萬人，少於市場預估的550萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為550.85萬人，較前一周增加124.075萬人。截至4月4日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加453萬人，達到1197.6萬人。過去4周請領總人數已超過2100萬人，以此推估美國失業率可能飆升至15%，創下1930年大蕭條以來的新高記錄。

(時報資訊)