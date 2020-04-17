劉心悠曾想過引退。（圖／翻攝自劉心悠Annie微博）

39歲女星劉心悠過去在《步步驚心》中飾演劉詩詩的姊姊「若蘭」一角走紅，她在台北永和出生，小學移民到加拿大，大學時回台參加航空公司廣告選拔嶄露頭角，之後演出電影《阿嫂》出道。港媒報導，近年她將演藝工作看得很淡，坦言想過退出演藝圈，也說未來想收養小孩，學習當媽媽，計畫好好享受人生。

劉心悠2011年演出《步步驚心》開始受到觀眾矚目，隔年她跟吳奇隆簽約，將經紀約轉往其旗下工作室。最近她接受《東網》專訪，出道至今距離獎項都差一步，有許多粉絲為她不平，她則坦言如果她肯裸露、走性感路線，可能會有更多有得獎希望的大片找上門，「但我比較自私，只想拍喜歡的電影」。

劉心悠也坦言，近年常有引退念頭，常常某天早上起床就想不要做了，改開餐廳當收銀員都好，但暫時還沒對拍戲厭倦，她出道多年幾乎零緋聞，劉心悠說如果緣分到了，自己根本不用追求就會上門，一切隨緣，但她很想當媽媽，未來可能會收養小孩，她重視教育，也很有母愛的分享說：「未來應該會教自己的小朋友不一定要孝順我，但要多愛身邊的人」。

(中時電子報)