據大陸國家統計局官網消息，初步核算，第一季大陸GDP國內生產總值206504億元（人民幣，以下同），按可比價格計算，比去年同期下降6.8％。分產業看，第一產業增加值10186億元，下降3.2％；第二產業增加值73638億元，下降9.6％；第三產業增加值122680億元，下降5.2％。

今年第一季，大陸經濟面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗。大陸國家統計局分析：

一、農業生產基本平穩，糧食生產形勢較好；第一季，農業（種植業）增加值同比增長3.5％。

二、工業生產下降，基礎原材料產業和高技術製造業保持增長。全國規模以上工業增加值同比下降8.4％。

三、服務業生產下滑，新興服務業增勢良好

第一季，第三產業增加值同比下降，其中信息傳輸、軟體和信息技術服務業，金融業增加值分別增長13.2％和6.0％。

四、市場銷售減少，生活必需品銷售和實物商品網上零售較快增長

第一季，社會消費品零售總額78580億元，同比下降19.0％。餐飲收入6026億元，下降44.3％；商品零售72553億元，下降15.8％。與居民生活密切相關商品呈現增長態勢，限額以上單位糧油、食品類，飲料類和中西藥品類商品分別增長12.6％、4.1％和2.9％。實物商品網上零售額18536億元，增長5.9％。

此外，投資活動放緩，電子商務、專業技術服務和抗疫相關行業投資增長；貨物進出口減緩，貿易結構繼續改善；居民消費價格漲幅回落，工業生產者出廠價格降幅擴大；全國城鎮調查失業率有所下降，就業形勢總體穩定；居民名義收入增加實際收入減少，城鄉居民人均可支配收入比值略有縮小。

(中時電子報)