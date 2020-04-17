手遊《三國群英傳-霸王之業》為了歡慶兩周年，特地請到影帝「任達華」擔任代言人，而官方也在本月13日宣布改版，開放全新伺服器「S47志善好學」，並舉辦了「奪璽干戈」、「圍剿鐵衣軍」、「主公的十面金牌」等限定活動，更有「老手粉絲感謝祭」回饋老玩家。一系列的活動與全新改版都將帶給玩家們多樣的豪華大禮。

(影片來源/YouTube/三國群英傳-霸王之業)

(圖/宇峻奧汀 提供)

稱霸新服靠這波！「主公的十面金牌」讓你八面威風！

新服活動「主公的十面金牌」讓玩家擁有海撈大量禮包的機會，玩家在新服創角，即可獲得參與此活動的資格。只要在活動頁簡單登入FB及正確填寫手機號碼，不僅當下可獲得神秘簡訊禮包，更重要的是，會於活動頁面得到個人專屬的「主公金牌序號」一組及「戰友金牌序號」十組。

獲得序號後回到遊戲內輸入，每位玩家皆可在遊戲內輸入您的「主公金牌序號」及其他玩家餽贈的「戰友金牌序號」各一次，便可獲得相對應的禮包。除了可以馬上獲得的獎勵外，當個人專屬的分享序號「戰友金牌序號」被其它玩家使用後，待活動結束，將於獎勵信件中顯示達成目標及相應獎勵。

(圖/宇峻奧汀 提供)

全新跨服聯盟對抗！親臨史詩戰役─「五丈原之戰」！

五丈原座落於關中平原西端的秦嶺、渭河間，蜀魏對壘相持百日的「五丈原之戰」正是著名的諸葛亮北伐最終戰。符合條件的聯盟可獲得參戰資格，將加入諸葛亮或司馬懿陣營，圍繞五丈原周邊地圖，與敵人展開激戰。由於五丈原附近地形險要，行軍困難，需要穩步推進，步步為營，不但需要陷陣殺敵，占領要地，也需要維護後勤補給線，以確保兵糧和物資補給充足。各位深藏不露的主公們可千萬要把握住這個大展雄風的好時機喔！

(圖/宇峻奧汀 提供)

《三國群英傳-霸王之業》追求給予玩家更多元豐富的遊戲玩法及優良遊戲體驗，是喜好鬥智鬥勇、熱衷國戰策略的玩家絕不會錯過的一款「正宗三國群英傳SLG」，此次「主公的十面金牌」及接下來的「五丈原之戰」相信都能帶給玩家更新更雋永的精彩故事。更詳盡的內容請關注「主公的十面金牌」活動頁。

(中時電子報)