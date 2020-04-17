(資誠提供/,王莫昀台北傳真)

報稅季將屆，今年報稅與往年最大不同是有5大新變革，分別是增訂長期照顧特別扣除額、新增薪資特別扣除額核實認定的選擇、調高基本生活費至17.5萬、2019年登記結婚的同性伴侶可選擇分開或合併申報，以及放寛規範扶養親屬無謀生能力認定原則，民眾精打細算，有助省下報稅開支。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師游雅絜表示，申報2019年度綜合所得稅新制的一大重點是「特別扣除額」，政府因應高齡化社會的長照需求，適度減輕家庭照顧身心失能者的租稅負擔，增訂「長期照顧特別扣除額」每人每年定額12萬元。

由於「長期照顧特別扣除額」採定額免稅，民眾申報減除「長期照顧特別扣除額」，重點是要證明符合長期照顧的事實資料，不需要就支出金額逐一蒐集憑證，即使未聘僱外籍看護工或是受有補助等情形，只要符合條件，就可享有每人每年定額減除12萬元。

惟「長期照顧特別扣除額」設有排富條款，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛提醒，有三大對象會被排除適用，首先，在減除幼兒學前特別扣除額及長照扣除額後，全年綜所稅適用稅率在20％以上，或採本人或配偶的薪資所得各類所得分開計算稅額適用稅率在20％以上；第二則為選擇股利及盈餘按28％單一稅率分開計算應納稅額；最後是依《所得基本稅額條例》計算的基本所得額超過規定的扣除金額670萬元

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理王瑞鴻指出，過往薪資所得者報稅時，無論薪資所得多寡只能減除等額的「薪資所得特別扣除額」，但因應大法官釋字第745號解釋文，催生了俗稱「名模條款」的「薪資所得核實減除費用方案」，今年是修法後首次申報。

王瑞鴻指出，今年報稅時，有薪資所得民眾可從2方案中擇優適用：第一、維持以往申報方式，選擇使用「薪資所得特別扣除額」20萬元；第二、薪資收入可「核實減除」職業所必需的「專用服裝費、進修訓練費及職業工具」等3大支出，不過，每項目最多可減除職業薪資收入的3％，同時，選擇這項方案民眾，不能再扣除薪資所得特別扣除額。

游雅絜舉例指出，以年薪200萬元的上班族，如實際與職業相關的「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等3項特定費用分別為8萬元、9萬元及8萬元，合計為25萬元，共可扣除上限為18萬元，直接選擇採「薪資所得特別扣除額」定額減除20萬元，較為有利。但如年薪300萬元，3項共可扣除上限也提高至27萬元，可減除實際與職業相關支出25萬元，比定額減除20萬元優惠。

第三大變革是，每人基本生活費所需費用從17.1萬調高至17.5萬元。洪連盛指出，民眾計算時，基本生活所需費用乘以納稅者本人、配偶及受扶養親屬人數計算的基本生活所需費用總額，超過「免稅額、標準扣除額與身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長期照顧特別扣除額」7項合計數的差額，可在綜合所得總額中減除。

由於去年5月24日同婚專法上路，為此，今年報稅須注意的第四大變革為，2019年度結婚的同性伴侶，因屬結婚當年度，透過試算選出最有利方式，再決定選擇分開或合併申報，但結婚第2年後便應採用合併申報。

第五大變革是，財政部大幅放寬受扶養親屬「無謀生能力」認定標準，過去原本年收入低於免稅額8.8萬元才可列報受扶養親屬，今年放寬所得在基本生活費（2019年為17.5萬元）以下即適用，其次是，以前領有身心障礙手冊才能證明無謀生能力，今年適用長照扣除額的親屬也可列報扶養。財政部官員指出，如此一來，適用人數可望明顥增加。

「長期照顧特別扣除額」適用標準。(資誠提供/,王莫昀台北傳真)

(中時電子報)