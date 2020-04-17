苗栗通霄賴姓民眾在地方臉書PO文，指市場要開始強制戴口罩，否則將一律處罰1萬5000元，引起通霄人議論，質疑這是否為假消息。通霄鎮長陳漢志表示，公所鼓勵民眾逛市場戴口罩，但還不具強制性，也沒有罰則，該民眾可能是轉貼新北市的公告，並非苗栗縣狀況。

賴姓民眾PO文稱「4月15日起，市場開始強制戴口罩，不論是客人還是賣家，抓到一律罰款1萬5000元」，強調罰款很貴，引起通霄民眾議論紛紛，抱怨根本沒收到政府公告。

通霄鎮長陳漢志表示，PO文者應該是轉貼新北市的消息，目前只有新北市政府公告實施傳統市場、夜市及商圈等人潮密集的場所，必須強制戴口罩，規勸不聽者，將面臨最高1萬5000元的罰鍰。苗栗縣府尚未發出類似公告，因此公所目前以勸導為主，沒有罰則，呼籲攤商及客人自行佩戴口罩，保護自己與他人。

陳漢志提到，經幾次市場巡查，發現攤商雖然擁有政府配發的口罩，卻僅有5成攤商真正戴起口罩，有攤商抱怨長時間佩戴口罩感到不適，也不容易清楚與客人溝通；買菜的民眾則有6、7成佩戴口罩。

陳漢志強調，政府既然已經特地配發口罩給攤商，防疫時期，就應該配合政策精神戴上口罩，避免成為防疫破口，而攤販管理員也逐一向攤商宣導，希望能提升全民防疫意識。

苗栗縣政府衛生局表示，該網路貼文是否觸及散布假消息，有待警方連絡發文者到案說明，釐清消息來源及用意後，若認定違法確證將移送衛生局裁罰。

(中時 )