時代力量立法院黨團與基進黨立委陳柏惟各自提出提出華航、護照更名公決案，排入今天立法院會議程闖關，不過，民進黨團決議將對這兩案提出修正動議，要求行政部門對台灣辨識研提具體做法，並拉下朝野協商，今天確定不會處理。民進黨團總召柯建銘於今早黨團大會前受訪表示，今天議程上不會處理，他們也有相關提案，並非外傳不想處理，預計可能下周五院會處理。

針對時力黨團提出華航更名案，民進黨團也認為，華航在國際上常被誤認為大陸籍航空，造成國際形象混亂，交通部應強化台灣意象的國際辨識性，今將在院會提出修正動議，要求交通部研擬華航改名的短中長期改名計畫。

短期以涉及改航權談判的飛機塗裝重新設計為主，像是評估取消或極小化china字樣並加註taiwan或是台灣意象設計等方式。中長期由交通部、外交部及相關單位研擬更改華航英文譯名的各項可行方案與配套措施，實質推動華航改名。

至於護照更名案，民進黨團也將提出修正動議，要求行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全。

柯建銘表示，華航與護照更名議題，黨團有提出相關提案內容，原定排在今天後面的議程，但程序上還不到那邊，可能會改到下周五院會討論。外界質疑民進黨不以拖待變不想處理。柯建銘強調，沒有這回事，今天不處理，下次就會處理。

華航,更名,護照,公決案,立法院會,民進黨團,修正動議,柯建銘

(中時 )