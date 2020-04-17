南韓發生在2014年4月16日的世越號沉船事件，是韓國歷史上最大的災 難之一近日連續傳罹難者家屬因為無法走出傷痛而輕生的案件，當年世越號的調過程又引起韓國朝野熱烈討論。其中包括1位失去兒子的父親因嚴重憂鬱症，在安山市中輕生，另1位學生父親也在轎車內輕生，顯示世越號帶來傷痛，以及南韓政府對於調查中的黑幕，仍無法消弭罹難家屬與社會的質疑。

當時共有476人搭船，船難發生後，只有172人獲救，304人 罹難，其中，250人都是不滿20歲的京畿道安山檀園高中生，他們為 了畢業旅行而搭上了「死亡之輪」。

船難發生時，船長竟最先逃離現場、事件發生過程中政府相關單位營救行動拙劣、互相推諉責任，事發後船難為何發生的原因、真相都不明。韓國光州高等法院2015年對「世越號」客輪沉船事故涉案船長等15人進行二審宣判，改判船長李俊錫謀殺罪名成立，刑期從初審的36年有期徒刑提高到無期徒刑，至於其餘14名船員的刑量則皆較初審減輕。

(中時電子報)