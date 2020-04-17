黑龍江省委最近有點忙：組建赴綏芬河工作組之後，16日下午，當地決定成立赴哈爾濱疫情防控指導組。隸屬《北京日報》集團旗下的微信公眾號「長安街知事」報導，2個多月前，這座北國冰城發生過一次新冠肺炎疫情流行，4個主城區的出入口被封閉。當時，黑龍江就曾派出省委指導組「督陣」，多名失職幹部被問責。

哈爾濱最近出現群聚感染病例，成為全大陸關注的焦點。截至目前，該市已累計確診23例，另有無症狀感染者15例。因為防控不力，黑龍江省長王文濤代表省疫情防控指揮部，於15日下午約談了哈市防指主要負責人、市長孫喆，提出嚴厲批評。

事情並未就此結束。16日下午，黑龍江省委書記張慶偉主持召開省委常委會會議。會議強調，要把哈爾濱作為疫情防控的重中之重，成立省委赴哈爾濱疫情防控指導組，指導督促該市防控工作。16日晚，省長王文濤主持召開視頻例會，要求各地深刻汲取哈爾濱教訓，深入查找漏洞和不足。明確提出，黨員領導幹部要帶頭不聚集不聚餐，一經發現嚴肅處理。

除此之外，上述兩個會議還提出了許多有針對性的措施。比如嚴厲處罰在流調中拒不配合、隱瞞說謊者。要知道，正是由於首個確診者郭某明、無症狀感染者王某苓不配合疫調工作，才給追溯傳染源、查清密切接觸者帶來極大困難，目前公安機關已立案調查。

「長安街知事」指出，單就「黑龍江成立省委赴哈爾濱疫情防控指導組」，這已經不是近期的第一次。在哈爾濱啓動追責問責機制，也不是第一次。

2個月前，即2月9日，就在全國多數省份的疫情防控情況明顯積極向好的時刻，哈爾濱宣佈對4個主城區實施一體化管理，封閉與其他區縣（市）的所有出入口。

數據顯示，該市當時形勢十分嚴峻，僅上述4區的確診數就佔了全省的四分之一。而且全市確診的140例之中，因聚集發病的佔近8成。因防控領導不力，造成疫情擴散，香坊區長趙罡、五常市長於軍被免職。對此，黑龍江省委成立赴哈爾濱疫情防控指導組，由時任省委常委、紀委書記王常松任組長。

他多次前往哈爾濱檢查指導，或聽取工作彙報，或深入醫院探訪，或走進小區瞭解詳情。其中，3月3日，該市連續9天無新增之時，王常松表示，積極向好但仍有反彈風險，要把外防輸入作為重中之重，千萬不能鬆懈。沒成想，一語成讖。黑龍江全省連續29天無新增後，4月9日，哈爾濱確診1例，拉開了此次局地蔓延的序幕，該市也再次廣受關注。

「長安街知事」指出，半個多月前，王常松已南下江蘇，履新省委常委、紀委書記，繼任者為中紀委駐國家發改委紀檢監察組組長張巍。

如今，黑龍江第二次組建赴哈爾濱疫情防控指導組，誰會出任組長，又將採取哪些措施切實遏制嚴峻的反彈形勢，值得拭目以待。

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(中時 )