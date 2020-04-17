因閨蜜門事件入獄的南韓前總統朴槿惠，在2017年被韓媒爆出，南韓世越號沉船案時，朴槿惠曾指示妨礙特別調查委員會的調查工作，要使調查委員會「無力化」，並企圖利用與政府關係好的媒體，混淆視聽。

當年韓國《國民日報》報導，朴槿惠政府曾下令指示，妨礙調查世越號沉船真相的特別調查委員會工作。報導稱，繼世越號沉船慘案救援不力，發布虛假消息、調查不力後，青瓦台甚至還帶頭妨礙特別調查委員會工作。

韓媒曾報導，在青瓦台政務首席秘書室再度發現前政府編制的1361份文件，其中包括涉及三星接班、世越號書等內容的文件，文件包含非法指示內容。韓國JTBC電視台18日揭露稱，根據首席秘書官會議的整理文件發現，朴槿惠政府曾下令指示，妨礙特別調查委員會的工作。

報導援引一名前政府的消息人士稱，首席會議的回憶錄中有「使世越號特別調查委員會無力化」的指示，還特別囑咐「要和媒體合作，突出犯罪行為等」。這被解釋成，朴槿惠政府利用與政府關係友好的媒體，來討論使特別調查委員會本身無力化的方案。

據了解，特別調查委員會於世越號慘案發生後的第二年成立，但實際上，委員會的調查工作從一開始就進展不順利。委員會正式開始工作的2015年7-8月期間，一些保守傾向的媒體還發表特別調查委員會「浪費血汗錢」等否定報導；朴槿惠政府最終在2016年6月結束了特別調查委員會的工作。

(中時電子報)