1.台積電(2330)：Q1每股純益達4.51元驚艷市場，今年美元營收預估會優於15％，昨夜ADR大漲5.5%，激勵股價直衝304元、漲幅近6%。
2.世界(5347)：日前美系外資調高評等至「買進」、目標價75元，今隨台積電上攻，挑戰70元關卡及季線。
3.麗清(3346)：大陸當局全力拉動汽車業救經濟，股價近期強勢，今開盤後頻頻觸及漲停。
4.士紙(1903)：昨噴量拉出一根長紅棒，今早多頭氣勢不減，盤中觸及漲停。
5.精材(3374)：法人估H2業績倍增，加上富爸爸台積電利多加持，股價大漲約6%同樂。
6.欣銓(3264)：無懼疫情，將投入逾62億元擴廠，並招聘本國半導體及AI自動化人才，昨外資、自營商聯手買超，今早股價衝上26.8元、漲逾5.5%。
7.帆宣(6196)：台積電資本支出不變，設備廠鬆口氣，開高急攻漲停板。
8.華通(2313)：5月訂單需求佳，第二季表現看好，股價在35元高檔整理告一段落，早盤衝高3%。
9.晶技(3042)：Q1寫佳績+任天堂Switch供應鏈題材，股價攻破66元，創金融海嘯後新高價。
10.定穎(6251)：伺服器、醫療訂單助攻今年營運，早盤華麗亮紅燈。
11.弘塑(3131)：台積電資本支出不變穩軍心，挾半導體設備身分漲停。
12.台塑(1301)：大陸4月化工品報價止跌反彈，營運增溫，今走高2%至83.8元，再創波段高點。
13.華孚(6235)：出售桃園廠，貢獻EPS3.86元，帶動早盤漲逾5%。
14.致伸(4915)：iPhone SE2將掀換機潮，蘋概股沾光，早盤漲逾3.5%。
15.緯軟(4953)：今年秉持穩健獲利，看好Q2，早盤續漲逾3%。
16.微星(2377)：受惠居家辦公，NB出現短單效應，加上挾帶英特爾題材，早盤跳漲逾3%，創波段新高。
17.群光(2385)：宅經濟助攻，高單價鍵盤急單湧現，法人樂看今年，早盤漲逾4%，觸碰季線。
18.豐泰(9910)：看好谷底已過，獲匯豐證券升評，加上3月營收回溫，早盤漲逾5.5%。
19.巨大(9921)：旗下捷安特新TCR銷售報捷，5月將揮旗歐美，激勵早盤漲逾6.5%。
20.智邦(2345)：5G加持，Q2營運與獲利可望自谷底回升，獲外資連13買相挺，早盤強攻漲停，衝上天價206.5元。
21.藥華藥(6446)：新藥治療新冠肺炎擬申請美臨床，早盤差一檔攻頂，登上1個月高價。
22.合一(4743)：獲國內最大新藥授權案，激勵連拉兩根漲停，改寫近2年高價。
23.中化生(1762)：合成瑞德西韋原料藥開發有成，激勵連飆兩根漲停，改寫1個月高價。
24.台表科(6278)：獲投信連8買，今價量俱揚彈升5%，躍上季線。
25.瑞昱(2379)：Switch日本恢復出貨，概念股歡呼，早盤挾量衝高6%，一舉收復季線與半年線。
(時報資訊)
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