因應5G與高效能運算強勁需求，台積電(2330)將持續積極投入研發，並未如市場預期調降今年資本支出，維持原訂的150億至160億美元規模，激勵台積公司的半導體相關零組件、設備、廠房供應鏈等全數大漲。

高階光罩廠家登(3680)第一季營收不淡，年增逾一成，4月也將產能全開以迎接轉單需求。

家登3月合併營收約為1.99億元，為今年以來新高，月增率約76%，也比去年同期成長約27.5%，其中半導體本業佔總營收比重超過70%，對獲利表現有所助益。家登2020年1-3月合併營收4.54億元，年增11.33%，營運可望達同期高點，亦為今年業績成長立下好基礎。公司看好半導體先進製程以及轉單效應，原有擴廠計畫仍依序進行，將於4月底完工，完工後可提升四倍產能。

隨著中國疫情趨緩，半導體設備廠京鼎(3413)3月營收顯著回溫，月增、年增皆約6成，並創近20個月新高。第一季營收年增率約達 27%。今年上半年受惠半導體需求回溫，上半年獲利表現可望優於去年同期。

京鼎3月合併營收月增62.6%達8.41億元，與去年同期相較成長56.6%，第一季合併營收季減10.3%達20.46億元，但較去年同期成長27.9%。由於半導體廠的資本支出維持高檔，第二季展望維持樂觀看法。

無塵室工程設備廠商漢唐(2404)第一季合併營收達68.47億元，改寫單季歷史同期新高。隨著在半導體先進製程推進，帶動本土及美系客戶訂單挹注，加上陸廠大舉復工，第二季認列營收將可望再度攀升。

漢唐3月合併營收達24.89億元、月增3.1%，相較2019年同期成長25.5%，第一季合併營收年成長2.4%至68.47億元。

半導體設備廠弘塑(3131)1-3月營收4.94億元，較2019年同期增加22.42%，今年維持成長力道。

台積電維持今年資本支出上看160億美元新高激勵，包括帆宣(6196)、辛耘(3583)等股價也都同步勁揚。

(時報資訊)