台灣高鐵(2633)受新冠肺炎疫情影響，今年2月起運量明顯減少，3月運量更較去年同期大幅衰退4成，經審慎評估後，4月18日起調整短期班表，周末離峰時段取消41班車次。在第一階段減班前夕，今天更進一步宣布，5月18日（一）起，啟動第二階段短期調整班表，由原第一階段每周調整41班，再減少147班，總計兩階段調減188班，調整後每週提供828班次的旅運服務，較原本每周1,016班減少18.5％。

台灣高鐵表示，調整後通勤時段多數班次仍予以保留，可充分滿足旅客通勤需求，並於尖峰時段每小時提供6班次列車、離峰時段亦維持每小時提供3至4班次列車的旅運服務。同時，因應本次短期班表調整，台灣高鐵亦將適度調節部分車次自由座車廂數，以加強服務旅客。

台灣高鐵第二階段短期調整班表於5月18日起實施，依發車前28日售票規定，將自4月21日（二）凌晨零時起，透過各售票通路逐日開放預購。短期調整班表預定實施至6月23日（二）止，即端午節疏運前，台灣高鐵將密切觀察疫情發展，持續評估旅客需求，一旦疫情好轉、運量回升時立即提前恢復原班表。

(時報資訊)