全球新冠肺炎疫情持續，雖國防部表示，口罩配給國軍數量已從1.7萬提升至4.75萬片，但僅足夠提供執行防疫工作、衛哨勤務或室內密閉單位人員使用。對此中華大學講座教授杜紫宸在臉書開轟，「原來台灣疫情最大的破口是國防部，嚴德發部長，置同袍及全民生死於不顧，應當立即辭職下台。」

杜紫宸指出，國軍居然平均每人每天只能領到0.4個口罩，還勸導阿兵哥自費買口罩，「然後省下口罩去做外交？部隊住一起、吃一起，萬一發生群聚感染，請問誰負責？連長？旅長？總長？還是總統要負責？我真的不知道我們國安高層是怎麽下決策的。」

他表示，原來台灣疫情最大的破口是國防部，還好有百萬醫護警民里鄰守住了防線，天祐沒有病毒傳播，否則後果不堪設想；他提出質疑，「台灣日產1500萬片口罩，還差國軍17萬張嗎？嚴德發部長，置同袍及全民生死於不顧，應當立即辭職下台。」

針對先前有媒體報導「口罩不夠用？國防部下令官兵自購，違者罰長官」，國防部火速澄清指出，國軍基於服務、照顧官兵的立場，指導各基層部隊幹部主動協助官兵正確使用「健保快易通」App，登錄口罩申請系統，並以營區為單位，統一向營站或便利超商購買口罩，協助分送至官兵手中。

國防部強調，也透過影片拍攝於莒光園地播放，以活潑的方式，介紹使用APP網購登記口罩，以及勤洗手的正確防疫觀念；防疫是國軍當前重要任務之一，照顧官兵健康為各級幹部職責，並在自主健康管理的原則下，持續輔導各級單位正確防疫觀念。

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(中時電子報)