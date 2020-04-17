台北市副市長黃珊珊今早在召開防疫說明會後宣布，第2波「北市千人防疫就業方案2.0」將加碼至1265個職缺；另外，針對「北市會展基金會」及「文化基金會」也將列入減租50％，黃珊珊說，過去因有議員提出質詢，市府也發現有疏漏，因此，也研議減租50％並回溯到3月份，不會有任何差別待遇。

黃珊珊指出，這次新冠肺炎嚴峻，失業人口增長22.78％，第2波線上報名已有562筆和面試233筆，第1波在釋出後已額滿，最重要是第2波有資格限制，這次的限制會較多，要清楚資訊後再報名，每個月最高工時是80小時，時薪158元，每月領取最多1萬2640元，最長補助6個月。

北市勞動局長陳信瑜，第1波推出時立刻額滿，3至4月份申請相關數字可看到，比過去的災難更加嚴峻，第2波是針對打工族或投保職業工會的方案，因是與中央合作，條件設定上有限制，「須為半年曾做過2個月有投保事實」和「最近月投保薪資在2萬3800元以下」，推出到現在還是有很多市民來作登記，盼推出後能持續推出，總共有1千4百個職缺。

黃珊珊指出，千人防疫1.0是北市府用災害準備金提出相關的職缺需求，千人防疫2.0是中央提供給地方的就業需求，許多局處不需要全職的工作人員，這次的職缺會比較多，但工時比較短，第1波是針對失業民眾，第2波是針對短時打工的民眾，要看民眾實際的需求。

黃珊珊還說，北市會展基金會及文化基金會也將比照市府減租50％，今年因減租而造成虧損也會補貼。

(中時 )