台中市一名70歲林姓老翁獨自1人從北屯區徒步出門，卻迷路走到台灣大道，實在是走累了才在西屯區福順公園休息，警方詢問時，老翁原先表示不用警方幫忙，能自行返家，但見到老翁身上衣著單薄且濕透，警方直覺有異，使用M-POLICE人臉辨識系統查詢下，赫然發現老翁已經失蹤2天，經查詢報案紀錄聯繫到他弟弟
，終於平安返家
台中市警察局第六分局永福派出所警員張凱倫、楊宜良日前擔服巡邏勤務，接獲民眾報案有老翁淋雨徒步走在台灣大道上，最後體力不支癱坐在路旁，警方到達通報地點福順公園周遭尋找，於人行道長椅上發現老翁。
警方連絡到老翁弟弟，表示兄長已失蹤2天，讓家人心急如焚，幸虧有好心民眾幫忙通報警方，因為老翁年事已高，有失智情形而無法告訴警方身分，幸員警細心透過人臉辨識查詢查出老翁是失蹤人口，順利將他送回家；家屬感謝警方高效率，稱讚人民保母保護民眾安全。
(中時 )
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