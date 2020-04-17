失蹤兩天的老翁體力不支，癱坐在台中市西屯區福順公園，民眾報案請警方幫忙。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市一名70歲林姓老翁獨自1人從北屯區徒步出門，卻迷路走到台灣大道，實在是走累了才在西屯區福順公園休息，警方詢問時，老翁原先表示不用警方幫忙，能自行返家，但見到老翁身上衣著單薄且濕透，警方直覺有異，使用M-POLICE人臉辨識系統查詢下，赫然發現老翁已經失蹤2天，經查詢報案紀錄聯繫到他弟弟

，終於平安返家

台中市警察局第六分局永福派出所警員張凱倫、楊宜良日前擔服巡邏勤務，接獲民眾報案有老翁淋雨徒步走在台灣大道上，最後體力不支癱坐在路旁，警方到達通報地點福順公園周遭尋找，於人行道長椅上發現老翁。

警方連絡到老翁弟弟，表示兄長已失蹤2天，讓家人心急如焚，幸虧有好心民眾幫忙通報警方，因為老翁年事已高，有失智情形而無法告訴警方身分，幸員警細心透過人臉辨識查詢查出老翁是失蹤人口，順利將他送回家；家屬感謝警方高效率，稱讚人民保母保護民眾安全。

(中時 )