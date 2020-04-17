大陸哈爾濱發生一起離奇的新冠肺炎感染事件，源頭竟是一次極為偶然的啪啪啪事件，造成18個人確診和456個人被隔離。這起事件讓資深媒體人徐嶔煌驚嘆，簡直比女公關事件更狂！

徐嶔煌在政論節目《新聞面對面》上表示，哈爾濱的衛健委主任秦德亮遭拔官免職，因為哈爾濱爆發很離奇的群聚感染，感染的途徑非常複雜，網路還把路徑做成關係圖分析。

徐嶔煌指著關係圖表示，源頭要從一位美從國回來哈爾濱的韓姓男子說起，他一個人就造成18個人確診和456個人被隔離。這位韓姓男子3月19日回到哈爾濱，採檢的時候結果呈現陰性，可是就算陰性也要居家隔離，結果這位男子跟他樓上的鄰居曹姓女子發生關係，導致曹姓女子被感染。

哈爾濱確診「啪啪女」有難言之隱，導致400人被匡列。（圖片摘自Financial小夥伴）

徐嶔煌再表示，更離奇的事情在這裡，這兩人雖然發生關係，但是他們不是男女朋友！所以曹姓女子又跟自己正牌男友李姓男子發生關係，之後李姓男子也確診了，但曹姓女子不是李姓男子唯一女友，李姓男子有好多個女朋友，李姓男子就這樣傳染給女朋友們，就這樣變成一個很奇怪的社區感染或是群聚感染。不過，更離奇的還在後頭！

這時候主持人謝震武直言，「我現在知道為什麼女公關生活單純了」，徐嶔煌認為，這起群聚感染比女公關更厲害，而且女公關現在還沒有任何相關感染，但曹姓女子又傳染給她母親，母親又傳染給其男友，所以一連串關係就這樣發展下來。事件到現在還沒完，現在大陸不是禁止聚餐，但曹姓母女又跟一個陳姓男子吃飯，這位陳姓男子回去又傳染給家人和兄弟姊妹。

事情還沒完，徐嶔煌表示，陳姓男子去看醫生，結果竟然造成醫院的院內感染，這個啪啪啪事件就從社區感染變成群聚感染，最後演變為院內感染的超級離奇事件！

(中時電子報)