疫情日益嚴峻，內政部長徐國勇邀請民間攜手共同防疫，今天再獲回響，慈濟慈善事業基金會捐贈第一線防疫人員最需要的防護面罩5000個、噴罐酒精1500個、醫療級手套2萬隻及全新額溫槍，徐國勇則代表一線防疫警消表達感謝。

徐國勇表示，警察、消防、移民及空勤等許多同仁，都是站在防疫第一線的人員，例如消防員擔任運送患者的工作，遇有風險個案，需穿著防護衣執勤，除悶熱不透風外，還肩負面臨遭傳染風險的心理壓力，非常辛苦。

他指出，政府力量有限，民間力量無窮，在防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作共同防疫，目前許多防疫設備有錢也買不到，非常感謝慈濟，努力把各類防疫物資集結起來，捐給政府，讓我們的第一線防疫人員相當感動。

由於徐國勇是慈濟榮譽董事，慈濟更承諾第一線所需防疫物資將全力贊助，除了捐贈防疫物資外，也提供香積飯等安身物資供第一線防疫人員使用。

慈濟物資捐贈儀式今天在內政部舉行，除徐國勇外，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、公傳處主任林弘展、大愛感恩科技公司總經理李鼎銘等，現場的移民官、警察及消防員等防疫人員，也示範防疫裝備的正確使用方式。

慈濟捐贈的物資，在內政部所屬的警、消、移民、空勤中，對警消嘉惠最大，例如5000片的防護眼鏡補片中，警政署就分到3200片，20000隻的醫療級手套，消防署就分到15000隻。

(中時 )