2014年4月16日，南韓客輪「世越號」沉沒，在3年後南韓政府才開始啟動打撈作業，船體部分已打撈上岸，也發現不少罹難者遺留下的手機，經過復原技術協助，手機主人在死前傳給親人的簡訊也一一曝光，字字句句血淚的話語，刺痛罹難者家屬及世人。

這些簡訊相當讓人鼻酸。如、「海警已經出動警力，千萬別死，一定要活下來」、「你搭上直升機了嗎？」、「一定要和我們聯繫」，

至於最後一封簡訊則是「出來了嗎？不行的話用別人的手機聯絡。」

內容為「一定要和我們聯繫」、「海警已經出動警力，千萬別死，一定要活下來」、「你搭上直升機了嗎？」，最後一封則是「出來了嗎？不行的話用別人的手機聯絡。」字字片語都讓人感受到當時情況的危急與親友們的心急如焚。

根據手機恢復後的數據資料顯示，最後正常使用時間分別落在2014年4月16日上午9時47分和10時1分。

(中時電子報)