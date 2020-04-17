上海東方衛視記者張經義日前於白宮記者會，向美國總統川普表示他來自台灣；陸委會表示，東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，張已涉及違反《兩岸人民條例》第33條第2項，國人不得擔任中陸黨政軍相關職務。前國民黨發言人蔡正元酸諷要處罰張經義，那處罰周杰倫了沒？奉勸台灣大官們不要搞笑了。

蔡正元說，張經義是台灣子弟，任職大陸媒體，派赴美國白宮駐點。能任白宮記者出席總統記者會，大概沒有幾個台灣媒體做得到。

他說，有趣的是，張經義向川普提問，川普沒回答反而問張經義「來自那裡」；張經義回答來自台灣，川普本來以為來自中國大陸，想借題發揮，就像前幾天川普莫名其妙對香港媒體發飆一樣，也大概有上次的不得體教訓，這次川普學乖沒再說什麼。

蔡正元說，沒想到輪到台灣的大官受不了要處罰張經義，指控張經義任職大陸的「黨政軍機關」，理由是張經義任職的媒體，背後的股東是「黨政軍」。

他說，台灣的大官可真會「無限牽拖」，台灣多少藝人「任職」大陸電視台或拍電影，那一家電視台或電影公司？背後大股東不是「黨政軍」？

蔡正元強調，要處罰張經義，那處罰周杰倫了沒？奉勸台灣的大官不要搞笑了，張經義回答川普沒說「我來自中國台灣」，而說「我來自台灣」，已經夠仁至義盡了。大官們，你們有事嗎？

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(中時 )