「飛人」喬丹終把當年沒說出口的話講了出來！喬丹17日接受《早安美國》連線訪問時表示，自己待在芝加哥公牛的最後1季，也就是1997-98年球季，是他感到相當難受且痛苦的1年，因為在那個球季開打前，他就知道這支公牛隊即將解散！

「那是令人難受的1年，」喬丹說，「我們都努力享受那個球季，因為我們知道即將結束，一開季公牛總管克勞斯就告訴總教練菲爾傑克生，他可以領軍打出82勝0敗，卻沒辦法留下，我跟傑克生達成共識，那麼我也不會繼續打球。」

「所以菲爾傑克生在季初就告訴我們，這是最後一舞！而我們是抱持那種心態打球，我們知道這個陣容終將解散，」喬丹說，「但我們專注在用正確方式結束它，雖在季初聽到那種話很難過，我們仍努力享受，更用正確方式打完那個球季。」

回顧1997-98年球季，喬丹領軍公牛闖進總冠軍賽，雖未擁有主場優勢，仍以4勝2敗淘汰爵士，幫助公牛完成第2次3連霸，也是喬丹生涯第6枚總冠軍戒指，只能說當時公牛高層太過腦殘，也直接造就喬丹生涯第2次宣告退役的結局。

(中時 )