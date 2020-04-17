何妤玟日前宣布和老公邵天成離婚，8年婚姻就此畫下句點，她表示壓垮婚姻的最後一根稻草，是長久累積不堪忍受的瑣碎造成，對此「神明代言人」沈嶸建議何妤玟，不要持續對媒體揭露過往婚姻的不堪往事，否則不會有好下場。

根據《自由時報》報導，沈嶸表示邵天成的百般寵愛，會讓何妤玟誤以為找到人生的真愛，但兩人除了背景相差甚遠，對生活及家庭的共識更是南轅北轍，即便結婚也屬於「糾纏緣」，此種關係成為夫妻很容易對對方心生不滿，建議維持「好朋友」關係較適合，此外邵天成自我意識強，加上家境富裕，家中地位自然比何妤玟高，自然不願為何妤玟做任何改變，如今已經協議離婚，表示兩人可以開始重尋自己的「正緣」。

此外沈嶸觀察到兩人緣分逐漸往「惡緣」方向發展，呼籲何妤玟盡量不要在媒體談論夫妻問題，如果持續公開爆料兩人私事，絕對會讓前夫產生厭惡的感覺，若何妤玟未來還想與邵天成維持良好家人關係，建議盡量不要再對外發言。

(中時電子報)