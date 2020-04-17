上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司短急單湧現，陸續接獲醫療、5G、自動化、半導體、電子或面板等產業短急單，4月營運可優於3月，第二季營運持續升溫，全年營收可望優於去年。上銀今(17)日股價隨著台股大漲，上漲6.5元而以248.0元開出；大銀今日上漲0.70元而以67.4元開出，目前兩檔股票持續上漲。

上銀生產滾珠螺桿、線性滑軌等傳動系統元件，以及工業用及醫療用機器人，近年跨到次系統及系統件。大銀生產傳動系統定位相關系統及產品，產品涵蓋伺服馬達、線性馬達、直驅馬達及力矩馬達，控制器、驅動器、線性馬達定位平台、位置量測系統、伺服致動器及線性致動器等。

上銀3月合併營收13.64億元，年減27.42％，月增12％，為近5個月新高。大銀3月合併營收2.53億元，年成長25.05％。上銀表示，上銀農曆年後以來，大陸訂單來自醫療、電子、5G、手機、半導體及自動化設備等產業，採購傳動系統零組件及模組為主，歐洲訂單主要是口罩、防護衣及額溫槍等醫療相關設備產業。大銀3、4月短急單則是自歐美半導體及面板設備，上銀及大銀兩公司4月持續加班趕貨。

日本首相安倍晉三昨日宣布5月6日前，日本全國進入緊急狀態。上銀認為，只要貨機能正常起降，對營運影響還好。

上銀表示，上銀4月出貨可望優於3月，第二季營運優於首季。

大銀也指出，半導體設備、面板設備、自動化設備及PCB占公司營收比重各三分之一，除半導體及面板設備商持續有急單外，自動化設備需求也逐漸回溫，4月出貨可維持第一季水準。

(工商 )