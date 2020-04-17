第 2 代 iPhone SE 將在今(17)日晚間 8 點正式在蘋果官網開放預購，台灣的五大電信商在昨(16)日也陸續公布了開賣或預購的計畫(均未公布詳細綁約資費)。對於期待入手新 iPhone SE 的消費者來說，新機的電池續航力是日常使用中的關鍵指標。對此，新品雖未正式上市，但是詳細規格已經曝光。想入手的你，一定要好好參考。

根據中國大陸三大電信商之一「中國電信」公布的新 iPhone SE 規格資訊，第 2 代 iPhone SE 電量為 1821 mAh，與 iPhone 8 相同。記憶體則是 3GB RAM，iPhone 8 則是僅有 2GB RAM；RAM 的規格看齊了 iPhone 8 Plus、 iPhone X 以及 iPhone XR。作為參考，iPhone 向來搭載的 RAM 都與安卓(Android)手機有一段距離(目前最高已來到 12GB)，但得力於 iOS 系統優異的內存管理還有系統效能，即便 RAM 規格不高，但是系統執行上依舊十分順暢。

而 1821 mAh 到底能讓新 iPhone SE 用多久？根據《9to5mac》整理來自蘋果官網提供的數據，整體而言平均連續看影片 13 小時(離線收看)，這一點跟 iPhone 7、iPhone 8、第 1 代 iPhone 以及 iPhone X 相同。若用來觀看串流影片，則約可用 8 小時；連續播放音樂則可達到 40 小時。另外也同樣作為參考，當前 iPhone 產品中電池續航力最好的，就是目前螢幕最大的 6.5 吋 iPhone 11 Pro Max，電量達到 3936 mAh，連續(離線)收看影片可以達到 20 小時、播放音樂則是可以持續 50 小時，超過 2 天，續航力驚人(但上述都算是實驗數據，因為每個人每天使用 iPhone 的方法不同，並綜合各種使用需求，例如看影片、上網、玩遊戲、打電話、回訊息等等，因此上述續航力數據僅供參考)。

第 2 代 iPhone SE 電池續航力表現對比其他機種。(摘自9to5mac)

另外值得一提的是，蘋果官網指出第 2 代 iPhone SE 繼承了 iPhone 8 系列以及 iPhone X (含)以來所支援的快速充電特性，也就是搭配 18W 以上的充電器(與 USB-C to Lightning 充電線)，從 0% 充到 50% 電量僅需 30 分鐘。但是很可惜盒內僅附傳統的 5W 充電器。所以若要使用快充，必須要額外使用 MacBook 所搭配的充電器(若無需要額外購買)並且另購 USB-C to Lightning 充電線。

第 2 代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇，售價 NT$14,500 起。台灣登上首波開賣國家之列， 4 月 17 日(星期五) 晚上 8 點起 在 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放預訂(五大電信中台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星已經開放預約，中華電信以及亞太電信不辦預購)，蘋果官網以及五大電信都將於 4 月 24 日 (星期五) 正式開賣！購買 iPhone SE 還可免額外付費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務。

(中時電子報)