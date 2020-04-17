陸委會昨天宣布將對在上海東方衛視工作的台灣人張經義開罰，藍委洪孟楷驚呼「我的媽呀！真是匪夷所思」，只不過工作跟大陸扯上邊，就變成蔡政府人人喊打的罪魁禍首？批民進黨不要逢中必反；藍委鄭麗文說，政府不該過度無限上綱解釋；藍委葉毓蘭抨擊，倡導言論自由的中華民國竟箝制人民工作權，非常不智。

張經義8日在美國白宮疫情記者會上，被美國總統川普問到「來自何方」時，回答「來自台灣」，陸委會昨天宣布將對上海東方衛視工作的台灣人張經義開罰，其任職的媒體為大陸黨務及政務直屬事業單位，涉嫌違反兩岸人民關係條例規定，但陸委會開鍘後，由哪個主管機關調查處理並開罰至今仍理不清。

「我的媽呀！真是感到匪夷所思」，國民黨立委洪孟楷驚呼，雲林鄉親張經義在國際發光發熱，進入白宮向美國總統川普發問，過去不都認為是某種程度的台灣之光，只不過工作跟大陸扯上邊，就變成民進黨政府人人喊打的罪魁禍首呢？

洪孟楷痛批民進黨不要雙重標準，如果真要這樣認定，陸委會不就承認過去失職，沒有徹查清楚，呼籲蔡政府不要什麼事都逢中必反，該給掌聲就給掌聲，此事應該少點責罵，多點掌聲。

國民黨立委鄭麗文說，台灣人愈來愈有國際觀，世界各地展現才華，當然也包括在大陸，很多台灣人在大陸經商、就業，雖然大陸的政治體系與民主國家完全不同，而大陸的媒體都是官方所有，或者大陸的黨部無所不在。

鄭麗文質問，但若過度無限上綱，朝最嚴格方向解釋，難道台灣人民在這類機構任職，就一定是公務員嗎？黨員嗎？太過度解釋了啦！不需要懷疑自己人！她嘲諷，閣揆蘇貞昌不是講大家都是台灣人，幹嘛那麼計較呢！

葉毓蘭說，他個人不能苟同陸委會的決定，過去十多年不只是張經義，還有許多台灣人在大陸工作，如果陸委會以東方衛視有黨的資金，作為處罰標準，是漠視大陸所有傳播媒體，因為基本上都有黨營背景，如果要罰乾脆下禁令所有台灣人不得上陸媒？

葉毓蘭指出，何況張經義也不是新手，在東方衛視工作多年，知道他跟國內媒體常常都有交流，其實現在國內媒體駐華府也有一位是歸化為美國人的在那邊工作，對於倡導言論自由的中華民國，箝制人民工作權的處分，是非常不智。

詢及陸委是否在獵巫，葉毓蘭表示，疫情期間國內實在不必惹事生非製造事端，現在是全球化世界，大家都為生活努力，不需要對為了工作飄洋過海到對岸的台灣人這樣做，獵巫不必，「他不是巫師，也不是巫婆」。

國民黨團書記長蔣萬安說，還不清楚陸委會或行政部門要如何處理這個個案，提醒依據相關法律依法行政，個案認定上，行政部門要了解實際情況，進一步請相關事業主管機關說明。

(中時 )