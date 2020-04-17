馮德倫和舒淇4年前結婚。（圖／資料照片）

舒淇和馮德倫情纏20年，2016年9月兩人閃婚，笑說：「決定互相糾纏一輩子」，近年兩人曾遭瞎傳婚變，但小倆口總用行動證明恩愛如昔。昨(16日)舒淇過44歲生日，馮德倫罕見曬出兩人合影，甜喊生日快樂，但照片中的舒淇被鴨舌帽遮住五官，連壽星本人都忍不住跳出吐槽問：「這女的是誰」。

馮德倫和舒淇當年合作電影《美少年之戀》傳假戲真做，之後兩人各自有花邊新聞，也常傳分分合合，但都未出面證實。4年前舒淇參加馮德倫執導電影《俠盜聯盟》，一時興起在布拉格拍了婚紗照，並公開結婚喜訊，透露兩人「相識了20年、相戀了4年」。

婚後不久，舒淇和馮德倫就傳出口角和個性不合鬧離婚分居，然舒淇經紀人否認，去年8月馮德倫生日，舒淇第一時間發文祝賀，昨換舒淇過生日，馮德倫也寫下：「晚安生日女孩，祝妳永遠美麗&18歲」，舒淇則翻白眼回：「這女的是誰」，網友回說：「好像是他那很正的老婆」、「國際巨星林立慧女士」、「帽子遮掩不住妳的美麗」。

(中時電子報)