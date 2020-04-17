美國總統川普將防疫失職的矛頭轉向世界衛生組織，並決定中止對WHO資助，不僅引起全球譁然，更讓國會出現反對聲浪。對此，美國眾議院議長裴洛西直嗆此舉是根本危險且非法，很快將受到挑戰，而民主黨也表示也表示，美國對WHO經費是經過國會許可的，川普無權中斷，並表示川普正如同先前任意扣住對烏克蘭的軍援換取調查前副總統拜登之子沒兩樣。

據美媒《CNBC》報導，對於川普先前批評聯合國體系下的WHO「嚴重管理不當且隱瞞疫情擴散」，並宣布在其未改善相關問題之前，將中斷WHO資助。對此，民主黨認為中斷資金只會妨礙全球面臨新冠病毒大流行的反應能力，且美國原定要對WHO的資助是經過國會許可，而審查經費是憲法賦予國會的權力，代表川普無權中斷經費。

裴洛西（Nancy Pelosi）也在聲明中直嗆此舉是「危險且非法的決定，且很快將受到挑戰」，不過她並未進一步說明如何反擊等相關細節。據《國會山莊》報指出，她表示「很不幸的，自從疫情爆發首日以來，總統一再忽視全球公衛專家與科學家意見，讓前線對抗疫情的英雄身處險境，讓全美國乃至全世界人民性命與生計陷入極大風險」。

民主黨也以先前川普任意扣住對烏克蘭軍援換取調查民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）而引發彈劾為例，稱「這種為了避免遭譴責而鋌而走險的手段，川普同樣正在違反讓他遭彈劾的法律」；而眾議院撥款委員會也表示，總統無法單方面授權行政部門扣住美國對WHO的資助。

報導指出，2020年度美國會先前已撥款資助WHO 1億2千2百萬美元。自川普上任以來，白宮一再把美對國際組織資助與投資縮收，預計在2021年的預算中將砍掉對半原先對WHO資助，但最後仍需國會通過。不過一名行政官員表示，白宮仍有許多手段可以繞過法律，以實現川普政府中止對WHO資助，包括與國會議員商量通過將WHO經費轉至其他全球援助，也就是轉為資助其他組織，以符合經費運用標準。

(中時電子報)