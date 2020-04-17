北市副市長黃珊珊今召開防疫說明會宣布，口罩販賣機上線仍要評估各行政區的購買狀況，黃珊珊指出，口罩販賣機上線1周，要在12個行政區都放置口罩，還要做現場位置確認，最重要的還有人員訓練，要看信義健康服務中心賣的狀況，才能再做評估。

黃珊珊表示，口罩販賣機上線前幾天，民眾購買很踴躍，但昨開始首次低於900份，可能要2周後，民眾能再次購買，人流才會再回歸，上線前期較麻煩，會先選定幾個行政區，再看實際狀況做調整，對市府而言已準備好，但希望能每個環節確認完整再上線，才不會造成大家有意見。

黃珊珊還說，目前健保藥局購買的狀況以萬華區和大同區都會賣完，但像是南港區和大安區，因健保藥局密度較高，口罩都還會有剩，因此，也會針對口罩購買率較高的地區擺放販賣機。

另外，針對媒體提問，中央研擬在中小學賣口罩，是否會將販賣機移到中小學販賣，黃珊珊指出，要不要用販賣機都可討論，中央如不反對，也不排斥，不過學校有老師可協助，販賣口罩也較容易。

黃珊珊也針對昨議員提出，中央紓困方案電子支付獨漏悠遊卡的質詢回應，黃珊珊說，悠遊卡公司也在跟中央爭取，悠遊卡有2千萬張使用，不應該被排除在紓困方案外，依照現在國人使用習慣，悠遊卡是相當方便的使用工作。

(中時 )