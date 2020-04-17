新冠肺炎疫情影響消費者外出用餐意願，衝擊餐飲業營運表現。不過，各家餐飲業者雖面臨短期營運黑暗期，包括漢來美食（1268）、王品（2707）、六角（2732）、豆府（2752）均有新品牌醞釀籌備中，顯示各業者除了致力守成外，持續拓展腳步亦未停歇。

以宴會廳及自助餐廳「漢來海港」為主力的漢來美食，已立即快速推出外送、外帶、即食、冷凍食品布局通路及經營餐廳常客因應。同時，今年既有品牌展店計畫未受影響，並預計下半年開出2個中菜新品牌，分別聚焦雞湯及烤鴨相關料理。

王品則持續耕耘中菜領域，去年初便開始籌備新品牌「薈麵點」。據了解，該品牌主攻水餃、小籠包等平價麵食，首店將進駐台中市崇德路及文心路口的原錵鑶日本料理台中文心店，預計4月底先行試營運，目標5、6月才正式開幕。

以茶飲品牌「Chatime日出茶太」積極布局全球的六角，亦持續嘗試拓展餐食版圖。集團悄悄推出美式越南料理新品牌「美利河」，去年下半年於新竹縣開出首店，近日亦於新北汐止開出第2店。據了解，目前新品牌仍處於試營運調整期。

旗下擁有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房，以及代理引進越南飛機河粉的豆府，今年原先規畫新展14～16家，目前因應疫情狀況，下半年展店進度暫趨保守，但上半年仍將如期開出3家新店，其中包括1家新燒肉品牌，首店預計將進駐新竹巨城。

(時報資訊)