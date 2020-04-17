百和興業-KY(8404)首季EPS0.65元，表現優於市場預期，第2季在建案還有7億元尚待交屋認列，法人預估，營收及獲利都將較去年同步成長，今年全年度受惠針織緹花營收持續成長及房地產業務等貢獻下，營收有機會成長逾1成，約在76億元附近，EPS有機會挑戰2元以上。

百和興業無錫建案第一期開發案第二張銷售證面積18481平方米，已在2019年第4季取得，第一期第二張銷售證總銷金額4.27億人民幣(台幣約18.8億元)，首季已貢獻營收金額約11.45億元，若以今年完銷、交屋比重100%計算，可望貢獻2020年營收18.8億元，將貢獻EPS達1.27元。

百和興業今年在針織緹花營收持續成長，將有助針織緹花業務虧損縮小，再加上房地產業務續貢獻及高階口罩生產，可望推升今年度業績表現，法人預估，今年全年度營收有機會成長逾1成，約在76億元附近，EPS有機會挑戰2元以上。

(時報資訊)