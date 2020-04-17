高雄巿議會民進黨團16日再度向高雄巿長韓國瑜喊話「不要再躲下去了」，針對新冠肺炎疫情的紓困十萬火急，與其3天的臨時會草率了事，國民黨占多數的巿議會，應立即召開定期會，否則不排除再度連署，再開臨時會。

黨團幹事長陳致中說，昨天的程序委員會一如預期，國民黨以人數優勢通過只開3天，民進黨團已表達，召開定期會才是最重要的，也呼籲韓巿長，不要再躲了，只有72小時不到的臨時會，無法處理巿民的健康安全與巿政推動。

他也提到，韓市長口口聲聲說超前佈署，他的防疫成績是最傲人的，但是卻不願意面對議會監督，希望他3天的臨時會，不是只來報告，而是全程接受備詢，如果只是草率了事，不排除再度連署，發動再次召開臨時會。

黨團書記長林智鴻說，韓團隊說已準備好到議會報告，卻不敢面對議員監督，他反問韓國瑜，3天的臨時會會全程出席，讓每一位議員問好、問滿嗎？同黨議員黃文益則說，3天臨時會只有一個目的，就是讓韓拖過6月的罷免投票。

(中時 )