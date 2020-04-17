新冠肺炎持續延燒，台北市各級學校積極投入防疫與資源整備，同時培養學生勤洗手等良好衛生習慣，淘寶台灣17日攜手橘子工坊、美琪等品牌與新竹物流，投入校園防疫，共同捐贈洗手乳和殺菌噴霧給北市學校，協助927所學校及幼兒園，讓學校防疫物資更充足。

新冠肺炎疫情肆虐，勤洗手是防疫首要工作，良好健康習慣與健康校園環境，為親師生共同目標，淘寶台灣無私奉獻，捐贈3萬5千瓶洗手乳與3300公升殺菌噴霧，為校園防疫盡一份心力，淘寶台灣串聯資源回饋社會，已捐贈超過2200萬防疫物資給各縣市政府，共同為防疫備戰。

淘寶台灣代表宋育錚指出，這次的捐贈盼能守護校園防疫，整個新冠肺炎期間，淘寶台灣一直努力攜手各企業，盼民間能有更多企業也能加入，一同堅守防疫陣線。

北市副市長黃珊珊說，防疫物資對學校而言很重要，學生進入校園第一件事就是洗手，疫情不知還要持續多久，防疫工作時間也會拉長，物資很快會用盡，感謝許多民間企業不斷捐贈，也會將物資盡快發送到各級學校。

(中時 )