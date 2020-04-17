大陸國家統計局17日發布經濟數據，其中社會消費品零售總額年減15.8％、房地產開發投資年減7.7％較前兩月有所改善，工業增加值年減1.1％優於預期，帶動富時中國A50指數期貨早盤漲幅擴大至逾2％。

數據顯示，大陸3月份工業增加值年減1.1％，優於年減6.2％的預期值，降幅較1至2月份收窄12.4個百分點。而3月份社會消費品零售總額年減15.8％，預估為年減10％，1-2月數據為年減20.5％。

投資方面，Q1的房地產開發投資為人民幣（下同）21,963億元，年減7.7％，降幅比1-2月收窄8.6個百分點。Q1不含農戶固定資產投資年減16.1％，較1-2月年減24.5％的數據有所收斂。

此外，大陸3月份發電量5,525億度，年減4.6％，Q1發電量15,822億度，年減6.8％。Q1商品房銷售面積21,978萬平方公尺，年減26.3％，降幅比1-2月收窄13.6個百分點。

(工商 )