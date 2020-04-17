受到新冠肺炎疫情衝擊，大陸國家統計局17日上午公布的大陸2020年第一季經濟數據顯示，初步核算，2020年第一季大陸GDP總值為人民幣（下同）20.65兆元，按可比價格計算，較2019年同期下降6.8％，也遜於先前市場預期的年降6％。而大陸2019年全年GDP年增6.1％，其中第四季GDP年增6％，為自1992年有統計數據以來的最低水平。

分產業來看，第一產業增加值1.01兆元，年降3.2％；第二產業增加值7.36兆元，年降9.6％；第三產業增加值12.27兆元，年降5.2％。

大陸國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，總的來看，2020年第一季大陸在新冠肺炎疫情衝擊下經濟社會大局保持穩定。同時也要看到，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。

(工商 )