新冠肺炎衝擊全球，非洲奈及利亞至少有407人受到感染、死亡人數則有12例。為了遏止疫情蔓延，政府下令禁足，安全部隊立即出動進行防疫封鎖，卻傳出在執行任務時開槍殺死18人，比受感染病逝者還多。

根據《半島電視台》報導，奈及利亞安全部隊在執行封鎖令期間，開槍射殺18位平民。國家人權委員會15日表示，收到105封投訴信全都和安全部隊侵犯人權有關。此外，投訴信中還包括幾起執法過當造成民眾死亡的控訴，包括8人遭警察私刑處死，另外2人之死則和軍方有關，還有該國東南部也有1人被當地委員殺害等法外處決的事件發生。

人權委員會指出，因政府相關單位不當處置而死的人，比受到病毒感染而死亡的人數還要多，根本本末倒置，「安全部隊使用武器過度或未依比例原則，濫權腐敗，而且不遵守國家和國際法律。」

對此，奈及利亞警方表示，封鎖任務是以專業且符合國際做法的方式執行，駁斥侵犯人權的指控。而政府為了緩解疫情也已對首都阿布賈、商業重鎮拉各斯（Lagos）以及鄰州奧貢州（Ogun），下達全面封城命令，其他地區也分別發布不同程度的管制命令。

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(中時電子報)