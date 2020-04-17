懷特(4108)新藥「懷特痛寶軟膠囊」為口服劑型的中、重度疼痛止痛藥，具低成癮性、低呼吸抑制等優點，近日已獲衛福部核准新藥藥品許可證上市。未來除了台灣，更會將焦點放在全球最大止痛藥市場的北美、日本及中國大陸，爭取技術授權金和新藥銷售額的權利金。

懷特痛寶軟膠囊近日獲得衛福部核准新藥藥品許可證上市。懷特生技總經理鄭建新博士表示，由針劑劑型轉為口服劑型，大幅提高用藥便利性，深具市場競爭力；此外，該藥品擁有低成癮性、低呼吸抑制等優點，加上有效成份為非管制藥品，使用上受限小，極具用藥安全性與便利性。

美國FDA曾發布公告，要求強效鴉片類藥物的製造商應貫徹執行「風險評估及減輕策略」。懷特生技李伊伶執行董事指出，「懷特痛寶R軟膠囊」完全符合美國FDA對止痛藥物風險與效益評估的管控標準。李伊伶進一步強調，「懷特痛寶軟膠囊」已分別於美國、加拿大、日本、中國及台灣，取得多件發明專利，未來除了台灣市場，更會進軍高達400億美元的止痛藥全球市場，其中，會將重點放在龐大止痛藥市場的美國、日本及中國大陸，以獲得技術授權金和新藥銷售額的權利金。

(時報資訊)